صحة ذي قار تطلق فعاليات الأسبوع العراقي لصحة الفم والأسنان لتعزيز الوعي الوقائي

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور راشد الخالدي، عن انطلاق فعاليات “الأسبوع العراقي لصحة الفم والأسنان” في عموم مدن المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي والثقافة الوقائية في المجتمع. وأكد الخالدي لشبكة أخبار الناصرية اليوم أن هذه الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع كامل تأتي ضمن...

