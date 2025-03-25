2025-03-25 10:46:15 - المصدر: ايشان

منذ أسبوعين وفي فرنسا غضب من إعلان ظهر في موقع “إنستغرام” ونشرته ماركة ملابس متخصصة بصنع الزي الإسلامي، وفيه يظهر برج إيفل مُغطّىً بحجاب، مع تعليق يقول: “الحكومة الفرنسية تكره قدوم مرّاشي” في إشارة إلى الماركة، وهو ما أثار استياء في فرنسا المحظور الحجاب في مدارسها ودوائرها الحكومية. وأعرب معلقون عبر وسائل إعلام عدة […]

ظهرت المقالة برج إيفل بالحجاب.. إعلان يُظهر مَعلم باريس بالزي الإسلامي ويثير الجدل أولاً على ايشان.



