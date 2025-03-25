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برج إيفل بالحجاب.. إعلان يُظهر مَعلم باريس بالزي الإسلامي ويثير الجدل

برج إيفل بالحجاب.. إعلان يُظهر مَعلم باريس بالزي الإسلامي ويثير الجدل
برج إيفل بالحجاب.. إعلان يُظهر مَعلم باريس بالزي الإسلامي ويثير الجدل
2025-03-25 10:46:15 - المصدر: ايشان

  منذ أسبوعين وفي فرنسا غضب من إعلان ظهر في موقع “إنستغرام” ونشرته ماركة ملابس متخصصة بصنع الزي الإسلامي، وفيه يظهر برج إيفل مُغطّىً بحجاب، مع تعليق يقول: “الحكومة الفرنسية تكره قدوم مرّاشي” في إشارة إلى الماركة، وهو ما أثار استياء في فرنسا المحظور الحجاب في مدارسها ودوائرها الحكومية. وأعرب معلقون عبر وسائل إعلام عدة […]

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برج إيفل بالحجاب.. إعلان يُظهر مَعلم باريس بالزي الإسلامي ويثير الجدل

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