وسط إقبال ملحوظ.. البصرة تطلق تحديث سجل الناخبين (صور)

2025-03-25 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب انتخابات محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، البدء بإجراءاتتحديث سجل الناخبين، حيث يستقبل المواطنين طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوميالجمعة والسبت لتحديث بياناتهم ونقل مراكز التسجيل.

وقال مدير إعلام المكتب، عضيد عبد الباقي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"المكتب يستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً وفقالدوام الرسمي، مع تسجيل نسبة إقبال متوسطة في اليوم الأول من انطلاق عمليةالتحديث".

وأشار عبد الباقي، إلى أن "نسبة غير المحدثين في البصرة تبلغ 32%، مايستدعي من المواطنين الإسراع في تحديث بياناتهم، ولا سيما مواليد 2007 المشمولينبالانتخابات، من خلال التوجه إلى مراكز التسجيل المنتشرة في عموم المحافظة لإصداربطاقة الناخب البايومترية".

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات العراقية أعلنت، يوم أمس الاثنين،انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين اليوم الثلاثاء، فيما أكدت أن عملية التحديثستستمر لمدة شهر واحد.

وقالت جمانة الغلاي، في توضيح صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلسالمفوضين قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء والذي يصادف 25آذار الجاري"، مبينة أن "العملية ستستمر لمدة شهر واحد وتتضمن تسجيلالناخبين لأول مرة والحذف والاستحداث، فضلاً عن تسجيل النازحينوالقوات الأمنية".