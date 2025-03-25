2025-03-25 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من أجل "الشفاء من أمراض الحساسيةوالإكزيما"، يقصد الكثير من الزائرين مقام النبي أيوب الواقع في منطقةالعيفار جنوبي محافظة بابل، للتبرك بالماء الذي يتم استخراجه من بئر داخل المقام.

وتزخر محافظة بابلالعراقية، بكثير من المزارات المقدسة لمختلف الديانات، وتنوعت هذه الأماكن بينمقام نبي ومرقد إمام ومزار ولي، حتى باتت مقصداً مهماً للسياحة الدينية والتراثية.

وبحسب ما أبلغ به عدد من الزائرين والقائمين على هذاالمقام، الذين التقت بهم وكالة شفق نيوز، فإن الزائرين لا يقتصرون على محافظةبابل، بل من جميع المحافظات العراقية وكذلك من خارج البلاد، في سبيل التبرك بالماءوقدرته على "الشفاء من أمراض الحساسية والإكزيما".

وتقول زائرة تدعى (أم حيدر) من محافظة كربلاء، لوكالة شفقنيوز، "قصدتُ هذا المقام لأخذ الماء من البئر والتبرك به في سبيل شفاء ابنتيمن مرض الحساسية"، مبينة أن زيارتها جاءت بعد أن "شفيت جارتها من مرضالحساسية إثر استخدامها ماء هذا المقام".

من جهتها، ذكرت (أم عمار) وهي إحدى "گوام"المقام، للوكالة، أن "هذا الماء والطين من داخل البئر له معجزات عدة للشفاء،وشفى العديد ممن يعانون من مرض الحساسية المزمن بعد استخدامهم ماء هذاالمقام"، على حد قولها.

ويرى مراقبون، أن زيارة المقامات الدينية في سبيل طلبالشفاء تعد ظاهرة شائعة في العديد من الثقافات والديانات، وهذه تعود لأسباب مختلفةمنها الإيمان وجلب البركة، والحاجة إلى الدعم النفسي والبحث عن الأمل، كما أنهاتعتبر جزءاً من التقاليد والثقافة في العديد من المجتمعات، لكنها تبقى ليست بديلاًعن العلاج الطبي، بل هي مكمّلة له بطلب الشفاء والبركة بزيارة المقامات الدينية.