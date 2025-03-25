بكادر وطني 100 بالمئة.. الاستكشافات النفطية: نمتلك تقنيات حديثة تضاهي الشركات العالمية

2025-03-25 11:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – فاطمة رحمةأعلنت شركة الاستكشافات النفطية، اليوم الثلاثاء، عن امتلاكها تقنية عالمية حديثة تضاهي التقنيات الموجودة في الشركات العالمية، فيما أشارت إلى وجود خطة خمسية للاستكشافات وتحديد حجم الاحتياطي النفطي.وقال مدير عام الشركة أسامة رؤوف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة الاستكشافات النفطية هي الشركة الوحيدة في العراق التي تقوم باستكشاف المواقع النفطية والغازية في عموم العراق من الشمال إلى الجنوب"، مبيناً أن "حجم الاستكشافات العراقية بالنسبة للاحتياطي يقاس عبر خطة خمسية وخطة سنوية، حيث تقاس الخطط بالنسبة لحجم الاحتياطي الموجود في العراق فكلما زادت الخطة الاستكشافية سيزداد نسبة الاحتياطي في العراق".وأضاف أن "نسبة الاحتياطي يعود بشكل أساسي إلى عمليات الحفر الاستكشافية كلما زادت مواقع الحفر الاستكشافية، وكلما زاد الاحتياطي في العراق"، موضحاً أن "الاحتياطي في العراق يعود إلى زيادة الحفر الاستكشافي، واستكشاف مكامن جديدة، سواء كانت منظورة أو غير منظورة، والتي لم تستكشف سابقاً واستكشفت حديثاً".وتابع أن "شركة الاستكشافات النفطية تمتلك من التقنية العالمية الحديثة التي تضاهي التقنيات الموجودة في الشركات العالمية"، مؤكداً أن "الشركة تعتمد بشكل أساسي على الكادر الوطني 100 بالمئة، ولا يوجد لدينا خبراء، ولدينا من التقنيات العالمية التي تضاهي التقنيات في الشركات الاستكشافية العالمية".