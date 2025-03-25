في بغداد وأربيل.. انخفاض جديد للدولار أمام دينار العراق

2025-03-25 11:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الأمريكي، أمامالدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت فيبورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعارصباح أمس الاثنين 147200 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفةبالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل100 دولار، وبلغ الشراء 146000 دينارمقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغسعر البيع 146800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.