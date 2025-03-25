2025-03-25 11:54:04 - المصدر: ايشان

يلتقي منتخب العراق لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الفلسطيني في ملعب عمّان الدولي بقيادة الحكم الدولي السعودي خالد الطريس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (2026) في أميركا وكندا والمكسيك. ويتطلع منتخبنا إلى استعادة نغمة الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الكويت وإنعاش أمل […]

ظهرت المقالة اليوم.. منتخب العراق يلاقي فلسطين وعينه على المركز الثاني المؤهل للمونديال أولاً على ايشان.



