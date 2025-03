13 ألف شتلة في الناصرية… حملة تشجير تدعم البيئة المحلية استعدادا لفصل الربيع

2025-03-25 11:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار الخدمي سلامة السرهيد، عن انطلاق حملة تشجير واسعة في مدينة الناصرية، تستهدف زراعة 13 ألف شتلة في الحدائق العامة والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الربيع. وفي حديثه لشبكة أخبار الناصرية، أكد السرهيد أن الحملة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في...

