المتواجدون أكثر من العدد المسموح به.. أسباب شح تذاكر مباراة العراق وفلسطين

2025-03-25 13:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح عضو الاتحادالعراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، أن السفارة العراقية في الأردن أعلنت عن تواجد أكثرمن 35 ألف عراقي مقيم و3 آلاف مشجع وافد من بغداد إلى عمّان.

وقال الزاملي، المرافقلوفد المنتخب في عمان، لوكالة شفق نيوز، إن "العدد كبير والتذاكر قليلة قياسابالعدد"، مبيناً أن حصة العراق 1290 تذكرة فقط، بينما يصل عدد المتواجدين إلى4 آلاف مشجع أمام السفارة، حيث وزعت التذاكر عليهم بصعوبة".

وأضاف: "لا نضمنلمن حصل على التذكرة أن يبيعها بـ(السوق السوداء) وهذا وارد ولا يحسب علينا، أوعلى السفارة العراقية في عمان"، مشيراً إلى أن "الاتحاد العراقي يأملزيادة التذاكر كما وعدنا الاتحاد الفلسطيني بتزويدنا 700 تذكرة إضافية.

وخلص عضو اتحاد الكرةالعراقي، إلى التأكيد على عدم تدخل الاتحاد العراقي بتوزيع التذاكر التي أرسلتمبالغها للسفارة العراقية مباشرة.

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مواجهة حاسمة مساءالثلاثاء، أمام نظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانيةللتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب عمّان الدولي في الأردن عندالساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت بغداد، بعدما طلب الاتحاد الفلسطيني منالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد عمّان ملعباً افتراضياً له، نظراً لصعوبةإقامة اللقاء في فلسطين.

وسيفتقد المنتخب العراقي في مباراة اليوم اللاعب ميرخاسدوسكي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى ماركو فرج الذي تعرض لوعكة صحيةمفاجئة.