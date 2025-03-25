انخفاض طفيف بأسعار الذهب في بغداد واربيل

2025-03-25 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بشكل طفيف بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (25 آذار/مارس الجاري 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 625 الف دينار، وسعر الشراء 621 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 595 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 591 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 الف دينار 635 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و 605 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا طفيفا أيضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 715 ألف دينار، وعيار 22 بيع 655 ألف دينار، وعيار 21 بيع 625 الف دينار، وعيار 18 بيع 535 ألف دينار.