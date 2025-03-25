العراق أكبر مستورد للحبوب والبقوليات من تركيا خلال شهرين

2025-03-25 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذورالزيتية في جنوب شرق الأناضول، يوم الثلاثاء، أن العراق كان أكبر مستورد للحبوبوالبقوليات خلال اول شهرين من عام 2025.

وقال رئيس الجمعية، جلال كادو أوغلو، إن "صادراتالحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها ارتفعت من جنوب شرق الأناضول في أولشهرين من العام الجاري لتصل إلى 558.1 مليون دولار".

وأضاف أوغلو، أن حصة صادرات دول الشرق الاوسط من إجماليالصادرات بلغت 50.2%، في حين وصلت حصة الدول الإفريفية التي ارتفعت صادراتها بنسبة46.7% خلال هذه الفترة 29.7% من إجمالي الصادرات.

وأشار إلى أن "العراق جاء في المرتبة الأولى من بينالدول ذات أعلى الصادرات بواقع 192.9 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحاليتليه سوريا ثانياً حيث بلغت قيمة صادراتها 61.1 مليون دولار".

وفي مجال دقيق القمح، لفت رئيس جمعية مصدري الحبوبوالبقوليات والبذور الزيتية، إلى أن "البسكويت والكعك برزت في قائمة الصادراتللعراق".