رئيس مجلس القضاء يفتتح نصب حمورابي التذكاري كرمز لسيادة القانون

2025-03-25 13:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، نصب حمورابي التذكاري كرمز لسيادة القانون.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان افتتح نصب حمورابي عند مدخل بناية مجلس القضاء الأعلى بحضور امين بغداد عمار موسى".

وأضاف البيان، أنه "تم تأهيل النصب وصيانته ونقله من موقعه القديم إلى الموقع المناسب أمام بوابة مجلس القضاء الأعلى باعتباره يرمز إلى سيادة القانون".

يذكر أن هذا النصب من الاعمال المهمة للنحات العراقي الراحل محمد غني حكمت حيث تولت أمانة بغداد عملية التأهيل والصيانة والنقل.