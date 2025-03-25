الصحة: ضبط مخزن وهمي يضم (41) ألف قطعة دواء مخالفة في الديوانية

2025-03-25 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخزن وهمي ضم حوالي (41) ألف قطعة دواء مخالفة في محافظة الديوانية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريقًا مشتركًا من قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة الديوانية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة تمكن من ضبط وإغلاق مخزن أدوية وهمي في مركز المحافظة يضم حوالي (41) ألف قطعة دواء مخالفة وفي ظروف تخزين غير جيدة".وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات من تحرير محاضر الضبط والتحفظ على الأدوية المضبوطة، وإحالة المعنيين إلى الجهات القضائية".