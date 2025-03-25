2025-03-25 13:45:04 - المصدر: واع

بغداد – واعفاز الكاتب العراقي عباس خضر بجائزة برلين للآداب 2025 تقديراً لإبداعه الأدبي.وذكرت لجنة التحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "خضر قدم رؤية متميزة لألمانيا من منظور كاتب اضطر إلى خوض تجربة عالمية، حيث تناول في رواياته قضايا السجن، والفرار، واللجوء، وصعوبات التأقلم في وطن جديد".وأضاف، أن "أعماله – منذ روايته الأولى الشخص المزيف (2008) – تتناول نشأة الأفراد في مجتمعات غير ديمقراطية تخضع لاستبداد الدولة"، مشيراً إلى أنه "يمثل تحولًا مهمًا في الأدب الألماني المعاصر، حيث لم يعد "أدب الهجرة" هامشيًا، بل أصبح جزءًا من صلب الأدب الحديث".وتابع، أن "روايته الأخيرة مزور الذاكرة (2022)، يسلط خضر الضوء على واقع عالم يعيش فيه كثيرون كمهاجرين، ما يعكس تحولات اجتماعية أوسع نطاقاً".عباس خضر، المولود في بغداد عام 1973 والمقيم في ألمانيا منذ العام 2000، حصل على عدة جوائز مرموقة، منها جائزة نيلي زاكس (2013) وجائزة هيلدا دومين لأدب المنفى، وهو مؤلف لروايات بارزة مثل الهندي المزيف (2008)، برتقالات الرئيس (2011)، ورسالة إلى جمهورية الباذنجان (2013).