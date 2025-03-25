اغلاق عدد من المخازن وضبط "لحوم" غير صالحة للاستهلاك البشري

2025-03-25 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، اغلاق وضبط "لحوم" غير صالحة للاستهلاك البشري.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من إنتشار الأمراض بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تستمر قطعات قيادتنا تنفيذها لواجبات الدعم والإسناد لمفارز (الأمن الإقتصادي، وزارة الصحة-شعبة الرقابة الصحية) لتفتيش ومتابعة مخازن المواد الغذائية واللحوم المخالفة للضوابط الخاصة بوزارة الصحة".

وأضافت أنه "تم غلق عدد من مخازن بيع اللحوم والمواد الغذائية ضبط بداخلها كميات من اللحوم ومخللات (غير صالحة للاستهلاك البشري) وفق محضر إتلاف أصولي وبحضور أصحابها بجانبي الكرخ والرصافة".