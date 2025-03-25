القضاء العراقي يعيد عمر الكروي لرئاسة مجلس ديالى (وثيقة)

2025-03-25 13:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء،أمراً ولائيًا بإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، في قرار هوالثاني من نوعه خلال الأشهر الماضية.

جاذاء ذلك، بحسب كتاب صادر عن رئيس محكمة القضاء الإداري،عثمان العبودي، ورد لوكالة شفق نيوز، ليكون ردًا رسمياً وجديداً على جلسة إقالته.

وقد يقتح هذ التطور الباب أمام متغيرات جديدة خلال الأيامالمقبلة.

وصوّت مجلس محافظةديالى، يوم الأحد الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخبلاحقًا نزار اللهيبي رئيسًا جديدًا للمجلس.

وجاءت الإقالة بعد تصويت12 عضوًا لصالح القرار، وسط انتقادات سياسية واتهامات بوجود ضغوط لتغيير رئاسةالمجلس.

وأدى نزار اللهيبي، أمسالاثنين، اليمين القانونية لتولي مهامه رسمياً رئيساً لمجلس محافظة ديالى.

وذكر مراسل وكالة شفقنيوز أن اللهيبي باشر بمهامه عقب أدائه القسم القانوني، ليبدأ مهامه على رأسالمجلس في المرحلة المقبلة.