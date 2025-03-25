اختبارات بدنية ومعرفية لحكام دوري النجوم والدرجة الأولى

2025-03-25 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأقامت لجنةُ ودائرة الحكام في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم في مقرّ الاتحاد اختبارات اللياقة البدنية والمعرفية لحكام دوري المحترفين من الدوليين، فضلاً عن حكام دوري الدرجة الأولى، وذلك في ملعب المرحوم علي حسين، وبمشاركة 54 حكماً دولياً ودرجة أولى.وذكر بيان لاتحاد الكرة تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " هذه الاختبارات تأتي للوقوف على جاهزية جميع الحكام المرخصين، وكذلك لمواكبة التطور الحاصل، وقد اشتملت على اختباراتٍ للياقة البدنية، فضلاً عن اختباراتٍ معرفية".يذكر أن الاختبارات جرت في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل مراعاةً لظروف الصيام، بإيعاز من رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، مع إقامة وجبة سحور للحكام المشاركين بمناسبة هذا الشهر المبارك.