انهيار جديد يضرب التومان الإيراني

2025-03-25 14:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت العملة الإيرانية، يوم الثلاثاء، تراجعاً جديداً وغير مسبوقأمام الدولار الأمريكي، متجاوزة حاجز المليون تومان للدولار، وسط مخاوف متزايدة منتداعيات العقوبات الأميركية المشددة على طهران.

وذكر موقع "بونباست" لمتابعة أسعار الصرف، أن "العملةالإيرانية هبطت إلى 1,039,000 تومان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق،ما يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة على البلاد".

ويأتي هذا التراجع الحاد في وقت لا يرى فيه المتعاملون حلاً قريباًللعقوبات الاقتصادية، مع استئناف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "أقصىالضغوط" على إيران.

وكانت العملة الإيرانية قد فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ تولي الرئيس مسعودبزشكيان منصبه العام الماضي، ما يعكس التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجههاالبلاد.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه بعث برسالة إلى المرشدالأعلى علي خامنئي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن هناك خيارين أمامطهران اما "التفاوض أو المواجهة العسكرية".

إلا أن خامنئي رفض دعوة واشنطن للحوار، واصفاً إياها بأنها"مخادعة"، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضيأن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة غير ممكن ما لم تغير واشنطن سياستها.

وكانت العملة الإيرانية تُتداول عند نحو 55,000 تومان للدولار في العام2018، عندما فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات قاسية على طهران، مستهدفةصادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى العملات الأجنبية.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فرضت واشنطن أربع جولات إضافية منالعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد الإيرانيوأدى إلى تفاقمأزمةالعملة.