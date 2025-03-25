2025-03-25 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عن توزيع تذاكر مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ مجاناً.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "حسب توجيهاتِ دولة رئيسِ الوزراء يتم توزيعُ تذاكر مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ مجاناً في مقرِّ السفارةِ العراقيّةِ بالعاصمةِ الأردنية عمان الكائن بين الدوارين الأول والثاني مقابل مكتبة عبد الحميد شومان اليوم الثلاثاء الموافق 25 آذار/ مارس 2025، من الساعة (3) إلى (5) عصراً".

وأضاف البيان، أنه "سيتم تسلُّم التذكرةِ بعد تسليم نسخةٍ من جوازِ السفر passport أو الإقامة مصورة، ولكل شخصٍ تذكرة واحدة فقط".

ويحل منتخب العراق اليوم في تمام الساعةِ التاسعة والربع (21:15) مساءً ضيفا على فلسطين بملعبها الافتراضي في العاصمة الأردنية عمان، ضمن مجموعة ثانية تتصدرها كوريا الجنوبية بفارق ثلاث نقاط عن كل من الأردن والعراق، فيما تتذيل فلسطين الترتيب بثلاث نقاط.

ويضمن بطل ووصيف كل من المجموعات الثلاث تأهله الى مونديال 2026، فيما يتأهل الثالث والرابع لدور رابع يتأهل عنه منتخبان إضافيان.