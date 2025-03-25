محافظة بغداد تعلن عن خطة لتأهيل زقورة عكركوف

2025-03-25 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتأهيل زقورة عكركوف بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدة أنها تعزز جهود تأهيل المباني التراثية في شارع الرشيد.وقال مدير عام دائرة المباني في محافظة بغداد بهاء حسين نوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك خطة ستنفذها محافظة بغداد بالتعاون مع هيئة السياحة في وزارة الثقافة، وبإشراف مباشر من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني ومستشار رئيس الوزراء عمر العلوي، لتأهيل زقورة عكركوف، هذا المعلم السياحي المهم".وأضاف نوري، أن "المحافظة لديها مشروع بالتعاون مع أمانة بغداد ورابطة المصارف العراقية لتأهيل شارع المتنبي، الذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، حيث شمل محور السراي، وقد بدأ العمل في محور الرشيد وتأهيل الأبنية التراثية".