2025-03-25 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – ستار الزاجيأعلنت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، عن إعادة انتخاب أحلام اللامي نقيباً لها في الانتخابات التي جرت اليوم في مقر النقابة.وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد إنجاز الانتخابات سيبدأ عهد جديد لإكمال ما تم تنفيذه في الدورة السابقة، ونتمنى أن نكون متكاتفين والابتعاد عن الخلافات"، لافتة الى أن "الخلاف بين النقيب والأعضاء لا يخدم العمل ويضع العراقيل أمام تنفيذ البرامج الخاصة بالنقابة"وأشارت الى أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة العمل المشتركة وتحقيق مطالب الزملاء المحامين".بدوره قال المتحدث باسم نقابة المحامين علي الفاطمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "وبعد إعلان النتائج بشكل رسمي سيعقد مجلس النقابة جلسته الأولى وحسب القانون لاختيار مناصب النقابة مثل الأمين المالي ووكيل النقابة وأمين سر النقابة"، مبيناً أنه "سيكون المجلس منسجماً، وسينعكس ذلك على تقديم الخدمات للمحامين الأعضاء وفق سياسة توحيدية تجمع جميع الآراء من خلال العمل الميداني سواء في المحاكم أو دوائر الدولة".من جانبه، أكد المحامي مروان محمود محمد الحيالي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "انتخابات نقابة المحامين هو جزء من عمل النقابة والذي يمتد الى المرحلة التي تأسست بها نقابة المحامين العراقيين"، مؤكداً أن "الانتخابات جرت بشكل شفاف وبإشراف من مجلس القضاء الأعلى وبمشاركة واسعة من جميع المحافظات".