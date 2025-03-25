2025-03-25 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، آلية توزيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني.وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وحسب توجيهاتِ دولة رئيسِ الوزراء محمد شياع السوداني سيتم توزيعُ تذاكر مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ مجاناً في مقرِّ السفارةِ العراقيّةِ بالعاصمةِ الأردنية عمان من الساعة(3) إلى (5) عصراً".وأضاف البيان أنه "سيتم تسلُّم التذكرةِ بعد تسليم نسخةٍ من جوازِ السفر passport أو الإقامة مصورة، ولكل شخصٍ تذكرة واحدة فقط".