2025-03-25 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع ضيفه منتخب الأردن 1-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم .

وجرت المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب سوون كأس العالم وانطلقت عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل كوريا اولا عن طريق اللاعب لي جاي سونغ في الدقيقة الخامسة، وسجل الأردن هدف التعديل في الدقيقة 30 عن طريق محمود المرضي ، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة عزز منتخب كوريا صدارته برصيد 16 نقطة كما احتفظ منتخب الأردن بالوصافة مؤقتاً برصيد 13 نقطة وذلك لحين انتهاء لقاء العراق وفلسطين ضمن المجموعة ذاتها والتي تقام في عمان عند الساعة 9:15 من مساء اليوم .