التعادل الإيجابي يحسم لقاء كوريا الجنوبية مع الأردن

2025-03-25 16:35:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب كوريا الجنوبية ونظيره الأردني، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.وافتتح المنتخب الكوري الجنوبي التسجيل مبكرًا عبر اللاعب لي جاي-سونغ في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، مستغلًا خطأ دفاعيًا أردنيًا، إلا أن الرد الأردني لم يتأخر كثيرًا، حيث تمكن محمود المرضي من تعديل النتيجة في الدقيقة الثلاثين بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة في الشباك.وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من الطرفين، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللقاء، مع فرص ضائعة كان من الممكن أن ترجّح كفة أحدهما، إلا أن الحسم جاء بنقطة لكل منهما.وبهذه النتيجة، عزز المنتخب الكوري صدارته للمجموعة بـ 16 نقطة، يليه الأردن بـ 13 نقطة ثم منتخبنا الوطني بـ 12 نقطة.ويستعد منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الفلسطيني مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وستُقام المباراة على ملعب عمّان الدولي في الأردن، وتبدأ في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد.