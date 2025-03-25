مع اقتراب العيد.. ذوات "الخمار الأسود" يعاودن الظهور في الأسواق العراقية

2025-03-25 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد الأسواق الرئيسية في محافظة كركوك حالة من القلق والخوف بينالمتبضعين، خصوصاً النساء بسبب انتشار عصابات نسائية تتخذ من "الخمارالأسود" وسيلة للتخفي وتنفيذ عمليات سرقة منظمة استهدفت العشرات منالمتسوقات، مخلفة خسائر مالية كبيرة وسرقة كميات من المصوغات الذهبية.

خسائر بملايين الدنانير

وقالت المواطنة هناء عبد الجبار، موظفة حكومية (34 عاماً)، في حديث لوكالةشفق نيوز، إنها تعرضت لسرقة 550 ألف دينار عراقي أثناء تسوقها استعداداً للعيد.

وأوضحت: "بينما كنت أتبضع في السوق الكبير، أحاطت بي ثلاث نسوة يرتدينالخمار الأسود، ولم أشعر بالسرقة إلا عندما وصلت إلى صندوق الدفع، حيث تفاجأتباختفاء حقيبتي المالية تماماً".

وأضافت عبد الجبار، أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أن هؤلاءالنسوة لم يستهدفنها وحدها، بل سرقن العديد من النساء الأخريات خلال اليوم ذاته، وغادرنالمكان بسرعة دون أن يتركن أثراً".

وتتابع أن "السرقات تُنفذ بطرق احترافية ومنظمة، حيث تحاصر العصابةالنسوية الضحية من ثلاثة اتجاهات، وتقوم بالسرقة أثناء عملية التسوق.

ووفقاً لعبد الجبار، فإن هناك أكثر من 15 امرأة متورطات في هذه العمليات،وهن لا يعملن ضمن مجموعة واحدة بل مجاميع عدة تتوزع في الأسواق، ما يصعب تعقبهن.

كما قالت عبد الجبار، التي فقدت راتبها الشهري في الحادثة "حرمتعائلتي من شراء ملابس العيد بسبب السرقة، ولدي ثلاثة أطفال كانوا ينتظرون هذهالفرحة، لكن كل شيء ذهب هباءً".

اعتقالات وحملات أمنية

وفي تطور لافت، أعلنت قيادة شرطة كركوك إلقاء القبض على ثلاث نساء متهماتبتنفيذ عمليات سرقة داخل الأسواق، وذلك بعد كمين محكم نصبته مفارز شرطة النجدةوالدوريات.

وذكرت القيادة، في بيان، ورد للوكالة، أن "المتهمات اعترفن بتنفيذالعديد من السرقات، وتم تسليمهن إلى قسم مكافحة الإجرام لاتخاذ الإجراءاتالقانونية تمهيداً لمحاكمتهن".

في المقابل، يقول أصحاب محال تجارية في سوق كركوك الكبير أن العصابة لاتكتفي بسرقة المتسوقات، بل تمتد نشاطاتها إلى سرقة الملابس والسلع من المحالالتجارية.

ويشير حسن جنكيز، صاحب متجر للملابس (40 عاماً)، "محلي تعرض للسرقة منقبل هذه النسوة ثلاث مرات، وتمكنت من ضبط إحداهن وتسليمها للشرطة، نعتقد أن هؤلاءالنسوة ليسوا من أهالي كركوك، بل من العاملات في التسول، ويستخدمن الخماروالكمامات لإخفاء هويتهن".

وفي حادثة أخرى، كشف عبدالله خالد، أحد العاملين في متجر لبيع الموادالغذائية، عن ضبط امرأة أثناء محاولتها سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من المحل.

وقال خالد: "لاحظنا اختفاء هاتف صاحب المتجر، وعند مراجعة الكاميرات،تبين أن امرأة ترتدي العباءة والخمار الأسود هي من سرقته، فتم القبض عليهاوتسليمها إلى شرطة النجدة".

تحقيقات وملاحقات

من جهته، كشف مصدر أمني رفيع، عن امتلاك الشرطة معلومات دقيقة حول مجاميعنسائية عدة متورطة في السرقات، مشيراً إلى اعتقال ست نساء خلال اليومين الماضيين،وهن الآن قيد التحقيق قبل إحالة ملفاتهن إلى القضاء.

ويُعرف عن سكان كركوك والمحافظات العراقية الأخرى إقبالهم الكبير علىالأسواق خلال شهر رمضان لشراء المستلزمات الغذائية وملابس العيد، ما يخلق بيئةمناسبة لنشاط العصابات النسوية، وسط اكتظاظ الأسواق وضعف الرقابة الأمنية في بعضالمناطق.

ورغم تكثيف الجهود الأمنية، ما تزال المخاوف قائمة من استمرار نشاط هذهالعصابات، مما يدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة للحد من هذه الجرائم،وضمان حماية المتسوقين خلال مواسم الأعيادوالمناسبات.