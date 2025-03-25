احتجاجات في سنجار للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "اليبشة"

2025-03-25 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت ناحية سنون التابعة لقضاء سنجار غرب محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية نظمها أهالي المنطقة للمطالبة بالإفراج عن عدد من المعتقلين من أبنائهم "اليبشة".

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات والتوترات الأمنية الأخيرة التي اندلعت بين القوات الأمنية ووحدات مقاومة سنجار.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من أهالي ناحية سنون خرجوا في احتجاجات قرب المقار الأمنية، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال العمليات الأمنية الأخيرة".

وأضاف المصدر، أن "المحتجين هددوا بالاستمرار في التصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم".

وشهدت الأيام الماضية توترًا أمنيًا في قضاء سنجار بين القوات الأمنية العراقية ووحدات مقاومة سنجار، التي تُعد إحدى التشكيلات المسلحة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى وقوع اشتباكات واعتقالات في المنطقة.

وتُعد ناحية سنون من المناطق التي تشهد توترات متكررة بسبب تعدد القوى الأمنية والعسكرية العاملة فيها، في ظل مطالبات مستمرة من الأهالي بتطبيق اتفاق سنجار المبرم بين بغداد وأربيل لتطبيع الأوضاع وعودة الاستقرار.