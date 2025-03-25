2025-03-25 16:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

اقتنص المنتخب الأردني نقطة ثمينة أمام مستضيفه منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت، اليوم الثلاثاء، (25 آذار 2025)، على ملعب سواون، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واستمر منتخب كوريا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وخلفه مباشرة منتخب الأردن برصيد 13 نقطة فيما يأتي العراق ثالثا برصيد 12 نقطة وله لقاء يقام مساء اليوم أمام منتخب فلسطين في عمان.

سجل هدف كوريا لي جاي سونغ في الدقيقة 5 وسجل هدف الأردن محمود مرضي في الدقيقة 30.

كان منتخب كوريا أكثر قدرة وسيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية، وبدا تركيزه واضحا على استغلال الكرات الثابتة التي أزعجت دفاعات الأردن ومنها انسل لي جاي سونغ وسجل هدفا مبكرا عند الدقيقة 5.

منتخب الأردن لم يرفع الراية مبكرا وبدأ ترتيب أوراقه بصورة منظمة، قبل الدخول في أجواء المباراة بشكل تدريجي.

لم يغير مدرب منتخب الأردن على تشكيتله التي لعبت أمام فلسطين وحافظ على الأسماء ذاتها بوجود الثلاثي الأمامي يزن النعيمات وموسى التعمري ومحمود مرضي الذي تسلم كرة داخل منطقة الجزاء واستدار وسدد الكرة داخل الشباك هدف التعادل في الدقيقة 30.

بحث منتخب كوريا عن هدف آخر لتأمين كامل الغلة النقطية معتمدا على دعم جماهيره لكن منتخب الأردن تعلم من درس الفترة الأولى وكان أكثر تركيزا وتماسكا ولم تنجح التبديلات هنا وهناك في تغيير النتيجة لتكون أفضل للأردن الذي خطف نقطة ثمينة.



