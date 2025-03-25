صلاح الدين.. إطلاق مشروع إعادة تأهيل حي الضباط في تكريت

2025-03-25 17:50:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأطلق محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل حي الضباط في منطقة القادسية بمدينة تكريت.وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة هشام نوري جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل، أطلق مشروع إعادة تأهيل حي الضباط السكني في منطقة القادسية بمدينة تكريت الواقع بين شارع البلاج وشارع النجدة النهرية"، مبينًا، أن "هذا المشروع يتضمن بنية تحتية متكاملة للأهالي، ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة".وأضاف جاسم، أن "هذا المشروع يأتي بعد استكمال المتطلبات الفنية والإدارية كافة من قبل الحكومة المحلية"، حيث وجه المحافظ "بإعادة تأهيل الحي باعتباره من أكبر الأحياء في المنطقة وأكثره من الناحية السكانية".وأكد، أن "المشروع يهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والبنى التحتية في الحي"، لافتًا إلى، أن "المشروع يتضمن أيضًا إنشاء أرصفة وتأهيل الطرق، بما ينعكس إيجابًا على حياة واستقرار المواطنين، إضافة إلى أنه سيسهم في تعزيز البنية التحتية العمرانية وخدمة الصالح العام".