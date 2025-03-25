بمشاركة العراق.. صدامات عربية منتظرة في تصفيات كأس آسيا للسيدات

2025-03-25 18:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تتجه أنظار جميع المنتخبات النسائية بقارة آسيا، يوم الخميس المقبل (27 آذار 2025)، نحو مقر الاتحاد القاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لمتابعة مراسم قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2027.

وستحدد القرعة، مصير 34 منتخبًا والتي ستتوزع على 8 مجموعات، وتتنافس في يونيو/حزيران المقبل، ليتأهل منها المتصدر فقط من كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والتي ستستضيفها أستراليا.

وستشهد التصفيات مشاركة 7 منتخبات عربية، وهي البحرين، والأردن، والإمارات، ولبنان، والعراق، وفلسطين، وأخيرًا السعودية التي تشارك لأول مرة منذ تأسيس منتخبها النسائي في 2022.

وبسبب تواجد المنتخبات العربية في مختلف التصنيفات، من التصنيف الثاني للسادس الخاص للدول المستضيفة للمجموعات، فإن الصدامات بينهم ستكون واردة بنسبة كبيرة.

ويتواجد البحرين في التصنيف الثاني، والإمارات، ولبنان، وفلسطين بالتصنيف الثالث، وبالتصنيف الرابع منتخب السعودية، وفي الخامس العراق، وأخيرًا بالسادس الأردن، التي ستستضيف إحدى المجموعات.

ومن الوارد أن تظهر مجموعة عربية خالصة، وسبق أن حدثت صدامات بين المنتخبات العربية بالتصفيات الآسيوية، وآخرها في تصفيات 2022 المؤهلة لكأس آسيا بالهند، وكانت بالمجموعة الرابعة بين لبنان، والإمارات، حيث انتهت المواجهة بفوز لبناني (1-0) عن طريق لاعبة الجناح سينتيا صالحة.

وفي التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2018، وقع الرباعي العربي، الإمارات والأردن والبحرين والعراق، في المجموعة الأولى، وقبلها بتصفيات 2014 وقع الثلاثي، الكويت ولبنان والأردن بالمجموعة الأولى أيضًا.