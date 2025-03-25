2025-03-25 18:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يملك ريال مدريد ميزة إضافية تمنحه أفضلية على أندية أوروبية كبرى، في سباق إسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "الإسباني، مدافع بورنموث، ريال مدريد، يعشق دين هويسن ويحلم بارتداء قميص الملكي منذ سنوات"، مبينةً أن "هويسن أقر بهذا الأمر في اجتماع سري مع ممثلي الاتحاد الإسباني، عند السعي لإقناعه بترك منتخب هولندا تحت 19 عامًا، واللعب لصالح الماتادور".

وأضافت أن "هويسن على الطريق الصحيح لتحقيق حلمه، حيث إن الريال معجب بالطريقة التي تعامل بها اللاعب البالغ 19 عامًا، مع ضغط الجماهير في روتردام خلال مباراة إسبانيا وهولندا".

وأشارت الى أن "إخراج هويسن من الدوري الإنجليزي لن يكون سهلاً، إذ أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية من 3 أندية كبرى، هي تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول".

ويدرك ريال مدريد أن التعاقد مع اللاعب لن يكون رخيصًا، لكنه يأمل أن يساعده هويسن بالإعلان عن رغبته الحقيقية في الانضمام للنادي الملكي، وهو أمر معروف بالفعل للمقربين من المدافع الإسباني.





المصدر: وكالات