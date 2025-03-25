المندلاوي: العراق مهتم بتطوير علاقاته مع أشقائه وجيرانه وأصدقائه

2025-03-25 18:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، أن العراق مهتم بتطوير علاقاته مع أشقائه وجيرانه وأصدقائه، فيما بين أن العراق يدعو الشركات الرصينة للاستثمار في العراق والاستفادة من حالة الاستقرار الداخلي والبيئة الجاذبة.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي استقبل السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي، والعلاقات الثنائية وسبل تمتينها وتقويتها في المجالات المختلفة".وأكد- حسب البيان- أن "العراق مهتم بتطوير علاقاته مع أشقائه وجيرانه وأصدقائه، ويقدم التسهيلات الكبيرة للشركات الرصينة للاستثمار في البلاد، ويدعوها إلى الاستفادة من حالة الاستقرار الداخلي والبيئة الجاذبة في توسيع مشاركتها وحضورها، لا سيما في مجالات تطوير قطاعي الطاقة والكهرباء، وتحسين خدمات البنى التحتية، وتوثيق شراكتها الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة".ودعا المندلاوي إلى أهمية إجراء حوار عاجل وعالي المستوى بين حكومات وبرلمانات دول المنطقة؛ للوقوف على التهديدات التي تزعزع الاستقرار والأمن الإقليمي، والسعي الجاد إلى منع اتساع رقعة الصراع، وثني قوات الاحتلال الصهيوني عن تنفيذ مخططاتها الخبيثة، والعمل المشترك لإيقاف جرائم الإبادة في غزة، وإدانة الانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان وسوريا واليمن.