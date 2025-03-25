الأسهم الأميركية ترتفع مع سعي المستثمرين إلى تعزيز مكاسب أمس

2025-03-25 18:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً بشكل طفيفاً الثلاثاء 25 اذار، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من المكاسب القوية التي حققتها الأسهم خلال الجلسة السابقة، والتي قادت إليها الآمال بتخفيف نطاق الرسوم الجمركية الأميركية. هذا وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح بـ 108.37 نقطة، أو ما يعادل 0.25 إلى 42691.69 نقطة، كما ارتفع المؤشر SP500 بواقع 10.68 نقطة أو 0.19 إلى 5778.25 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 21.87 نقطة أو 0.12 إلى 18210.47 نقطة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام