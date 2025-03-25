سبعة مصابين في حوادث متفرقة على طرق ديالى

2025-03-25 18:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، إصابة سبعة أشخاص في حوادث مرورية متفرقة وقعت على طرق مختلفة داخل المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي، في تصريح لـ "بغداد اليوم"، إن "الحوادث التي وقعت أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص تم نقلهم على الفور إلى ردهات الطوارئ في مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج اللازم".

وأوضح أن "الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تتركز في السرعة الزائدة، الاجتياز الخاطئ، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة".

وأضاف أن "الكوادر الطبية في المستشفى تعاملت بسرعة مع الحالات المصابة ووفرت الإسعافات الأولية اللازمة لهم. كما نفى أن يكون هناك أي حالة وفاة مرتبطة بهذه الحوادث حتى هذه اللحظة".

وتشهد محافظة ديالى كغيرها من المحافظات العراقية، زيادة في الحوادث المرورية في السنوات الأخيرة حيث تسببت السرعة الزائدة والتجاوزات غير القانونية واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة في العديد من الإصابات والوفيات.