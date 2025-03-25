قيرغيزستان يجتاز قطر بثلاثية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم

2025-03-25 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلّب منتخب جمهورية قيرغيزستان على ضيفه منتخب قطر بثلاثة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح فاليري كيتشين النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة (45+1).

وأدرك "العنابي" التعادل بواسطة لاعبه لوكاس مينديز في الدقيقة (52).

ومنح ألكساندر ميشتشينكو هدف التقدّم لمنتخب جمهورية قيرغيزستان في الدقيقة (82).

ودوّن آليماردون شوكوروف الهدف الثالث للمنتخب المضيف في الدقيقة (90+3).

وشهدت المواجهة طرد مدافع منتخب قطر لوكاس مينديز في الدقيقة (55).

وبهذه النتيجة رفع منتخب جمهورية قيرغيزستان رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس على جدول ترتيب المجموعة الأولى.

في المقابل تجمّد رصيد المنتخب القطري عند 10 نقاط في المرتبة الرابعة.