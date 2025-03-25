كركوك.. القبض على متورطين بحادث إطلاق نار

2025-03-25 19:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، القبض على منفذي حادث إطلاق النار على طبيبة أسنان قرب شارع المحافظة خلال 6 ساعات.وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه"بعد تعرض طبيبة اسنان الى حادث إطلاق نار قرب شارع المحافظة اثناء خروجها من محل عملها ، تم على الفور وبناءً على توجيه قائد شرطة محافظة كركوك لواء الشرطة الحقوقي ( فتاح محمود ياسين الخفاجي ) تم تشكيل فريق عمل بإشرافه شخصيا وبأمرة مدير مكافحة إجرام كركوك وأعضاء فريق العمل".وأضاف، أنه "وخلال (6) ساعات تم التوصل الى الجناة والقبض عليهم وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة والقبض على (3) متهمين وتوقيفهم وفق المادة 405 /31ق ع، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".