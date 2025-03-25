إصابة شرطيين جراء اصطدام مركبتهما بشاحنة نقل في الفلوجة

2025-03-25 19:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ افاد مصدر امني في الأنبار، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3 اشخاص بينهم شرطييناثنين جراء اصطدام مركبتهما بشاحنة نقل في الفلوجة كبرى مدن المحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث تصادم وقع بين شاحنة نقل ومركبة شرطة علىشارع 60 في الفلوجة، مما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة وشرطيين اثنين، ووقوع أضرارمادية".

واوضح،أن "الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على المركبات، حيثاصطدمت الشاحنة بمركبة الشرطة التي كانت متوقفة جزئياً على جانب الطريق".