بالصور: صندوق إعمار ذي قار يواصل تنفيذ مشاريع حيوية في جامعة الشطرة

2025-03-25 19:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تتواصل أعمال صندوق إعمار محافظة ذي قار في دعم وتطوير البنية التحتية لجامعة الشطرة، من خلال تنفيذ مجموعة مشاريع خدمية تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم العالي في المحافظة. وفي متابعة ميدانية مباشرة، أكد رئيس صندوق إعمار ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، تصاعد نسب الإنجاز في عدد...

