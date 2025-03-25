زيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق تواجه عراقيل

2025-03-25 21:00:06 - المصدر: الطاقة

يبدو أن خطط زيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق لن تنجح قبل فصل الصيف المقبل، وهو ما قد يزيد من معاناة بغداد بالتزامن مع قرار أميركا بعدم تجديد الإعفاء الممنوح لدفع واردات إيران. وأكدت الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الكهرباء "إنتسو-إي" (ENTSO-E) -وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن بدء تدفُّق الكهرباء …

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