2025-03-25 22:50:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أكدت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إعداد خطة أمنية متكاملة استعدادًا لعيد الفطر المبارك، فيما أوضحت تفاصيلها.

وقال قائد الشرطة اللواء مصطفى أحمد حبيب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعداد خطة أمنية متكاملة على مستوى المحافظة، تشترك فيها جميع مفاصل وزارة الداخلية من أقسام الشرطة وأفواج الطوارئ والنجدة، والمرور والدفاع المدني والاستخبارات قسم الكلاب البوليسية، وقوة حفظ القانون، كذلك قسم شؤون السيطرات، إضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأضاف، أن "جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة سيكون واجبها الأساسي تأمين الحماية للجوامع والحسينيات كافة لأداء صلاة العيد، إضافة إلى تأمين الحماية وإجراء التفتيش للعوائل والأشخاص كافة الذين يرتادون مدن الألعاب والمتنزهات والأسواق العامة".

وتابع، أن "الإجراءات الأمنية ستتضمن أيضا تبليغ المحلات التجارية كافة بعدم بيع الألعاب النارية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، كذلك القيام بإجراء حملة لتفتيش المقابر وتأمين الحماية اللازمة لها لزيارتها من قبل المواطنين صباح يوم العيد، والقيام بزيارة عوائل الشهداء والجرحى ومشاركتهم فرحة العيد والوقوف على متطلباتهم".

وأكد، أن "الوضع الأمني في عموم المحافظة جيد جدًا، كما أن هناك تعاونًا عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية كافة، وهذا ما أسهم في الاستقرار الأمني التي تشهده المحافظة".