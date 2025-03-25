مصرع 5 أشخاص بحادث سير في صلاح الدين

2025-03-25 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور صلاح الدين، مساء يومالثلاثاء، بتسجيل خمس حالات وفاة في حادث سير وقع شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير بيننوع سيارة دفع رباعي نوع (كيا) مع صهريج على طريق بيجي تكريت (35كم شمال صلاحالدين)، حيث أسفر عن مصرع خمسة مدنيين".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت إلى مكانالحادث وأخلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"،مبيناً أنه "تم فتح تحقيق بالحادث، والسبب الأولي هو السرعة المفرطة من سائقالسيارة الأولى".