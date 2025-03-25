2025-03-25 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجمع العشرات من النساء، اليوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام قلعة اربيل للمطالبة بمحاسبة منفذي الاعتداءات الأسرية التي تطال حقوق المرأة.

وقالت الناشطة فيان حسين لوكالة شفق نيوز، إن "ناشطات المجتمع المدني اجتمعن في أربيل لمناقشة العنف ضد المرأة وذلك بالتزامن مع تحضيرات يوم المرأة العالمي وذكرى الانتفاضة في أربيل وأعياد نوروز".

وأضافت حسين، أن "الناشطات نددن بالعنف الذي تتعرض له النساء بما فيهن (الدكتورة سانا) التي تعرضت للعنف الأسري وأودى ذلك بحياتها"، مطالبة "رئاسة إقليم كوردستان والقضاء والأمم المتحدة بحماية النساء من العنف والمباشرة باجراءات نزع السلاح من المواطنين".

وأشارت إلى "رفضها تدخل العشائر في هذه القضايا الأسرية"، كما عبرت عن "رفضها لصدور اي تشريعات من شأنها شمول المعتدين على النساء بقوانين العفو العام".

يذكر أن أربيل شهدت الأسبوع الماضي، حادثا مأساويا راحت ضحيته الطبية سانا كمال بسبب خلافات مع زوجها.