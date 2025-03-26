منتخب الكويت لكرة القدم يخسر أمام عمان بالجولة الـ8 للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

2025-03-26 00:01:05 - المصدر: كونا

الكويت - 25 - 3 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره العماني بنتيجة (1 - 0) ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى بطولة كأس العالم المقرر اقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.جاء الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد (جابر الأحمد الدولي) متوسط المستوى رغم ان (الازرق) بدأه مهاجما اذ سنحت له فرصة التقدم إثر تسديدة المدافع خالد ابراهيم أنقذها المدافع العماني ورأسية لنفس اللاعب لتعود المباراة بعد ذلك الى الهدوء وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون فرص حقيقية للمنتخبين.ودخل المنتخب العماني الشوط الثاني بقوة ليتمكن مهاجمه عصام الصبحي من تسجيل الهدف الاول بالدقيقة 55 اثر رأسية متقنة ليحاول بعدها المنتخب الكويتي التدارك الا انها لم تثمر لتنتهي المباراة بخسارة عقدت من حظوظه في مشواره للتأهل للمونديال بعد ان بقي برصيد خمس نقاط.وأسفرت نتائج مباراتي هذه المجموعة عن تعادل كوريا الجنوبية مع الأردن (1 - 1) وفوز فلسطين على العراق (2 - 1) لتواصل كوريا تصدرها ب16 نقطة تليها الاردن ثانية ب13 نقطة ثم العراق ثالثة ب12 نقطة فيما اصبحت عمان رابعة ب10 نقاط فيما بات منتخب فلسطين خامسا ب6 نقاط ومنتخب الكويت في المركز السادس والأخير ب5 نقاط.وتختتم هذه المرحلة من التصفيات التي تضم ثلاث مجموعات في يونيو المقبل اذ سيواجه منتخب الكويت نظيريه فلسطين بالكويت وكوريا الجنوبية في سيئول.وتتأهل ست منتخبات مباشرة للمونديال هم أصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة فيما سينتقل اصحاب المركزين الثالث والرابع لكل مجموعة للملحق القاري من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين مباشرتين لكأس العالم وثالثة إلى الملحق العالمي علما ان منتخبي ايران واليابان ضمنا بالفعل التأهل عن القارة.(النهاية) ف ش ا / ط أ ب