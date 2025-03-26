شاهد.. “الفدائي” يفجرها أمام العراق
2025-03-26 00:01:21 - المصدر: راي اليوم
بغداد- متابعات- انتزع منتخب فلسطين فوزا مثيرا وثمينا من ضيفه العراقي (2-1) في الوقت القاتل من عمر اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.
ووضع المهاجم العراقي ايمن حسين منتخب “أسود الرافدين” في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول بتسديدة رأسية رائعة.
ولكن “الفدائي” الفلسطيني رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين في الوقت القاتل، الأول سجله المهاجم وسام أبو علي في الدقيقة 88، والثاني اقتنصه المدافع عميد محاجنة في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة التي جرت على استاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية.… [+]