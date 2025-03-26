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منتخبنا الوطني يخسر أمام فلسطين في تصفيات كأس العالم

منتخبنا الوطني يخسر أمام فلسطين في تصفيات كأس العالم
منتخبنا الوطني يخسر أمام فلسطين في تصفيات كأس العالم
2025-03-26 00:10:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة (1-2) ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم.
وتقدم منتخبنا الوطني عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 34 بينما عادل المنتخب الفلسطيني عن طريق وسام ابو علي في الدقيقة 88 ، فيما سجل هدف الفوز لفلسطين 90+7.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد منتخبنا الوطني عند النقطة 12 في المركز الثالث بينما رفع المنتخب الفلسطيني رصيده الى 6 نقاط عند المركز الخامس.



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