شرطة البصرة تكشف غموض جريمة إخفاء جثة امرأة مسنة

2025-03-26 01:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، تمكن مفارز قسم مكافحة الإجرام من كشف غموض جريمة إخفاء جثة امرأة مسنة، والقبض على المتورطين في الجريمة.

وقالت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "معلومات استخباراتية وردت عن وجود جثة داخل كيس بلاستيكي في حاوية نفايات محكمة الإغلاق بالبراغي في منطقة الموفقية، ما استدعى تشكيل فريق تحقيق متخصص بإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة، ومتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام".

وأكد البيان أن "جهودًا أمنية حثيثة وتحريات ميدانية مكثفة قادت إلى الكشف عن الجناة، وتم إلقاء القبض على المتهمة (م. ص. ص) التي اعترفت صراحةً بارتكاب الجريمة"، مبينةً أن "الضحية امرأة مسنة كانت تعمل في منزلها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تعرضت لعدة جلطات دماغية تسببت بوفاتها".

وأضاف البيان أن "المتهمة، وبمساعدة زوجها الهارب (ع. ك. ل.)، قررت التخلص من الجثة بإخفائها في كيس بلاستيكي داخل حاوية نفايات، وإلقائها في المياه الآسنة، تجنبًا للمساءلة القانونية بسبب عدم امتلاك الضحية مستمسكات رسمية".

وأكدت قيادة شرطة البصرة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وإحالتها إلى القضاء وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، فيما لا تزال الجهود مستمرة للقبض على الزوج الهارب وتقديمه للعدالة.

ودعت قيادة شرطة المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، مؤكدة حرصها على تعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المواطنين.