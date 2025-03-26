ترامب وتهديد البيت الشيعي.. صراع التوازنات ومخاوف المستقبل

2025-03-26 01:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

يواجه البيت الشيعي في العراق تحديات كبيرة مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، حيث يرى مراقبون أن خطابه الحاد تجاه العراق قد يزيد من الضغوط على القوى السياسية الشيعية، ويدفعها إلى إعادة ترتيب أوراقها في علاقتها مع واشنطن.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، أن "وصول ترامب مجددا إلى البيت الأبيض قد يشكل تهديدا حقيقيا للبيت الشيعي، الذي يعاني أصلا من انقسامات داخلية وتباين في المواقف تجاه الولايات المتحدة".

وأشار الفيلي، اليوم الاربعاء (26 اذار 2025)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "ازدواجية مواقف الأحزاب السياسية الشيعية بين التصعيد تارة والدعوة لتحسين العلاقات مع واشنطن تارة أخرى، قد تكون أحد الأسباب التي دفعت ترامب إلى إصدار تحذيراته".

وأضاف أن "العقوبات الأمريكية المحتملة لن تستهدف فقط شخصيات سياسية، بل قد تؤثر على المشهد العام في العراق، مما يهدد كيان الدولة نفسها، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية، واحتمالية اندلاع احتجاجات شعبية جديدة كتلك التي شهدتها البلاد خلال انتفاضة تشرين".

وختم الفيلي بأن "المعادلة السياسية قد تتغير، وقد تخسر بعض القوى التقليدية نفوذها، لكن في المقابل، ستظهر قوى جديدة تؤمن بفكرة الدولة أكثر من اعتمادها على البعد المذهبي وحده".

ومنذ عام 2003، تشكل البيت الشيعي كإطار سياسي يجمع القوى الشيعية الرئيسية في العراق، لكن سرعان ما برزت الانقسامات داخله، نتيجة اختلاف التوجهات بين الأحزاب التقليدية والقوى الجديدة التي تسعى لتقديم نموذج أكثر مدنية في إدارة الدولة.

ومع عودة ترامب للرئاسة، تزايد القلق داخل البيت الشيعي، إذ يرى البعض أن واشنطن قد تتبنى نهجا أكثر صرامة تجاه القوى الشيعية الموالية لإيران، مما قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية وسياسية تهدد استقرار العراق.

هذا التحدي يضع القوى السياسية الشيعية أمام اختبار صعب، إما التكيف مع المتغيرات الدولية أو مواجهة تصعيد قد تكون له تداعيات كبيرة على مستقبلها السياسي.