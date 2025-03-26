2025-03-26 01:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء،بأن طفلاً أقدم على الانتحار شنقاً بسبب ضغوط نفسية، فيما لقي منتسب في قوات الردالسريع مصرعه نتيجة عبثه بسلاحه داخل وحدته العسكرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل من تولد2014 وهو طالب مدرسة وأقدم على شنق نفسه بحبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزلهضمن منطقة الأمين شرقي بغداد، وبحسب ادعاء ذويه فأنه يعاني من ضغوط نفسية".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيق بالحادث".

وأشار المصدر إلى أن "منتسباً في فرقة الرد السريع كانداخل مقره في مطار بغداد الدولي، وأثناء عبثه بسلاحه انطلقت رصاصة بالخطأ ما أدىإلى مصرعه في الحال".

وبين أنه "تم رفع الجثة إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".