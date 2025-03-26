مطالب جماهيرية بإقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد الخسارة أمام فلسطين

2025-03-26 01:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تزايدت المطالب الجماهيرية بإقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، وسط انتقادات شديدة للأداء الإداري والفني الذي وصفته الجماهير بـ"الفاشل".

وانتقدت الجماهير بشدة الاتحاد والكادر التدريبي بسبب الإخفاقات المتكررة، رغم الدعم الحكومي الكبير الذي تلقوه، مؤكدين أنهم أضاعوا على العراق أسهل تصفيات في تاريخه، ضمن مجموعة وصفت بأنها الأسهل على الإطلاق.

ووصف ناشطون ومشجعون، بحسب مواقع التواصل الإجتماعي، الاتحاد بأنه "اتحاد السياحة والسفر"، في إشارة إلى اهتمام مسؤوليه بالإيفادات والسفر أكثر من التركيز على تطوير الأداء الرياضي وتحقيق النتائج المرجوة.

المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي