كاساس: اعتذر إلى الشعب العراقي وعلينا التعويض

2025-03-26 01:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء، (25 آذار 2025)، أن الهزيمة أمام فلسطين (1-2) كانت مسؤولية مشتركة تقع على عاتقه وعاتق اللاعبين، معرباً عن أسفه لما حدث في المباراة.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا واللاعبون مسؤولون عن هذه الهزيمة، وأيضاً اللاعب أيمن حسين كان مصاباً منذ الشوط الأول، وكان التغيير أمراً ضرورياً".

وأضاف: "المنتخب الوطني كان ينقصه الشخصية والتقارب بين اللاعبين، وهذا لم يحدث"، معبراً عن اعتذاره للشعب العراقي، ومتعهداً بالعمل على التعويض في المباريات المقبلة.

وتابع: "أكثر ما يشغلني الآن هو تصحيح المسار قبل مواجهة كوريا الجنوبية"، مؤكداً أنه فعل كل ما يمكن فعله وأن هناك العديد من المواهب الكروية في العراق.

وأشار كاساس إلى أنه سيعمل بجد لتصحيح صورة ومسار المنتخب في مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن في حزيران المقبل، قائلاً: "سنقوم بكل ما علينا وهذا كل ما بيدي فعله".

وعن إمكانية إقالته، قال كاساس: "أمر إقالتي متروك لاتحاد الكرة، وموضوع الإقالة ليس قراري، والجميع مسؤول عما حدث اليوم وليس وحدي".

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم، قد خسر اليوم الثلاثاء أمام منتخب فلسطين 1-2، لتتعقد فرصته في التأهل المباشر لكأس العالم 2026.