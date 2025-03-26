كاساس يبرر الخسارة أمام فلسطين: نقصتنا الشخصية

2025-03-26 01:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ برر مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، الخسارةأمام المنتخب الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سببه "نقصانالشخصية"، واعداً الجماهير العراقية بتقديم الأفضل في المباراتين المقبلتينأمام كوريا الجنوبية والأردن.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وتابعتهوكالة شفق نيوز "كان ينقصنا الشخصية. فعلت كل ما يمكنني فعله، لكن كرة القدمصعبة. هناك منتخبات عديدة، مثل كوريا، وضعها ليس جيداً، والجميع يسعى للأفضل".

وأضاف "سأبذل كل ما بوسعي لتصحيح الوضع وتحقيقالفوز في المباراتين أمام كوريا والأردن، والمنافسة على التأهل".

وعن موضوع الإقالة، أوضح "لا يخصني، بل هو قراريعود لاتحاد الكرة"، مضيفاً "أعتذر للجمهور العراقي، وعلينا التعويض فيالمباريات القادمة. الجميع يتحمل خسارة المنتخب اليوم دون استثناء".

وختم بالقول "أنا أعرف أن العراق يمتلك العديد منالمواهب، وقد فعلت كل ما يمكنني فعله. دوري كان فقط مساعدتكم في العمل الصحيحوتصحيح وضع المنتخب عن السابق".

فيما قال أيمن حسين في حديث جانبي "هذه هي كرةالقدم، فوز وخسارة ونتحمل مسؤولية الخسارة كلاعبين بسبب تراجعنا إلى الخلف فيالشوط الثاني، وأعتقد أن التغييرات أثرت على نتيجة المباراة".

وتابع "أما عن الاتحاد الآسيوي، فلا أرى أن هناكعدالة في توزيع التذاكر للجمهور العراقي ولم يكن التوزيع منصفاً قياساً لجمهورالفريقين إذ شاهدنا الملعب ممتلئ بجماهير فلسطين".